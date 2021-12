Corso da operatore per la promozione e la tutela del territorio, aperte le iscrizioni

Sono aperte a Orsogna le iscrizioni al corso “Operatore per la promozione e la tutela del territorio”, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione e con la supervisione del Wwf Abruzzo e organizzato dall'Istituto Abruzzese per le Aree Protette.

Il corso nasce, all'interno delle attività collegate alla gestione del parco territoriale attrezzato dell'Annunziata, con la volontà di dare strumenti e stimoli a chi vuole approfondire le tematiche relative alla promozione e alla tutela del territorio e magari ipotizzare e implementare percorsi, anche lavorativi, entrando in contatto con le realtà che da tempo operano nell’ambito della sostenibilità applicata e dei cosiddetti “lavori verdi”, legati al mondo delle aree protette e della valorizzazione degli elementi naturali e culturali del territorio.

"Sono felice – così il sindaco di Orsogna Ernesto Salerni – di comunicare l’avvio del corso, che nasce in continuità con l’affidamento della gestione del parco territoriale attrezzato dell’Annunziata allo IAAP, braccio operativo del WWF Abruzzo. L’obiettivo è quello di migliorare sempre di più nella promozione e nella fruizione del nostro parco territoriale, che si spera possa a breve diventare riserva regionale. Insieme si vince, per questo incoraggiamo fortemente tutti gli interessati, anche i residenti nei paesi dell’Asse della Marrucina, a iscriversi a questo corso".

"Nei territori nei quali veniamo coinvolti, a vario titolo, nella gestione, mettiamo in campo – aggiunge il delegato regionale del Wwf Abruzzo Filomena Ricci - azioni concrete per coinvolgere le comunità locali nella vita dell'area protetta e nella tutela della biodiversità e per creare occasioni di crescita culturale ed esperienze occupazionali".

Il corso, rivolto a un massimo di 30 iscritti, avrà una durata di 30 ore, inizierà il 15 gennaio e si concluderà, Covid permettendo, entro febbraio 2022. Si terrà parte in presenza e parte da remoto. Previsti 4 webinar tematici, 2 visite di studio presso la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Calanchi di Atri” e il Parco dell'Annunziata e 3 laboratori conclusivi di ideazione e progettazione.

È possibile iscriversi fino alle ore 12 del 3 gennaio 2022, inviando le candidature via mail alla segreteria del corso all'indirizzo di posta elettronica segreteria@iaap.it