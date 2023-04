Quasi mille alunni in meno nelle scuole abruzzesi: il calo maggiore nella provincia di Chieti

Quasi mille alunni in meno nelle scuole in Abruzzo: lo dicono i dati dell'Ufficio scolastico regionale per il prossimo anno scolastico 2023/24, commentati dalla Cisl scuola.

In Abruzzo ci saranno 913 alunni in meno nelle scuole, con diminuzioni più limitate rispetto agli anni passati: il dato è attenuato anche dall'accoglimento di oltre 200 alunni ucraini, soprattutto in provincia di Teramo.

In provincia di Chieti il calo maggiore: dal prossimo anno scolastico saranno 690 gli alunni in meno.

Ancora in aumento gli alunni disabili e i posti di sostegno(+211) rispetto all'anno precedente: in tutto in Abruzzo saranno 3471, di cui 1973 nel Chietino.

Come evidenzia Davide Desiati, segretario generale Cisl scuola Abruzzo Molise: "La fortissima criticità resta la stabilizzazione dei docenti di sostegno precari. L'incremento concesso dal Ministero all'Abruzzo di soli 211 posti per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati è di fatto insignificante rispetto alle migliaia di posti annuali in deroga. Ai docenti sul sostegno ed agli alunni con handicap bisogna assicurare continuità didattica".