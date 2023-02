L'Abruzzo alla Borsa internazionale del turismo: allo stand c'è anche il ministro Salvini

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha visitato questa mattina a Milano lo stand della Regione Abruzzo alla Borsa Internazionale del Turismo.

La Bit, la più grande manifestazione italiana nel settore, espone le migliori offerte del mercato turistico italiano e internazionale.

Il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro Paese che porta investimenti, lavoro e crescita. Un volano anche per l’Abruzzo regione per la quale il Ministro Salvini assicura massimo impegno. “Proprio per questo - commenta Salvini - è e sarà fondamentale dotare la regione delle migliori infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, navali e aeroportuali per chiamare il maggior numero di turisti e per far splendere anche attraverso l’Abruzzo questo meraviglioso Paese in tutto il mondo. Il mio impegno è e rimarrà totale. Lunga vita alla cultura e alle bellezze abruzzesi, da tutelare e valorizzare sempre”.

Salvini è stato accolto dagli assessori regionali Daniele D'Amario e Pietro Quaresimale. Quest'ultimo ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “La promozione dei borghi interni dopo la ripartenza post Covid”, iniziativa tesa a promuovere il prodotto turistico legato ai borghi e al turismo esperienziale.

"Lo sviluppo turistico dei borghi passa anche attraverso il potenziamento dei servizi sul territorio”, ha detto.

“I borghi abruzzesi rappresentano una ricchezza unica – ha aggiunto Quaresimale – ed è per questo che la giunta regionale ha promosso, su iniziativa dell’assessorato agli Enti locali, una serie di misure per incentivare la permanenza nei piccoli comuni. Lo spopolamento dei piccoli comuni interni rischia di compromettere ogni forma di sviluppo turistico. La politica intrapresa negli ultimi anni va nella direzione di potenziare i servizi sul territorio per garantire un futuro a territori che hanno grosse potenzialità turistiche”.