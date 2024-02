Online l’avviso di “Abruzzo include”, che finanzia azioni inclusive rivolte alle fasce più vulnerabili

Con determinazione dirigenziale n. 309 del 21 febbraio 2024 è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei beneficiari del progetto Ipso (inclusione, protezione sociale e occupabilità) finanziato con fondi pubblici a valere sull’avviso pubblico “Pr Fse+ Abruzzo 2021-2027 – Obiettivo di policy 4. Un’Europa più sociale – Priorità III Inclusione e protezione sociale – Obiettivo specifico k – Scheda di intervento 3.k.8.1 – Avviso ABRUZZO INCLUDE 2” pubblicato e approvato con D.D. n. DPG022/142 del 12/07/2023. Le candidature dovranno pervenire al segretariato sociale (sede di viale Amendola, 53) oppure all' indirizzo pec del Comune protocollo@pec.comune.chieti.it (casella abilitata alla ricezione di email Pec e di email ordinarie). Per info: 0871 341566.

Sul sito del Comune sono disponbili l'avviso e la modulistica.

“L’intervento Abruzzo Include 2 si pone diversi obiettivi – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche sociali Alberta Giannini – in primis: rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate in carico ai Servizi sociali della Regione Abruzzo; potenziare la sperimentazione di servizi per l’inclusione sociale e lavorativa (multitarget, multidimensionale e basato su un approccio comunitario). Attraverso questa possibilità sarà possibile elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva; valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto della povertà. Possono presentare istanza di partecipazione gli utenti residenti in uno dei Comuni afferenti ai 4 Ambiti distrettuali Sociali (Ads) partner e che abbiano i requisiti previsti nell’avviso. Gli ambiti sono: ADS n. 08 - Chieti; ADS n. 7 Vastese - Vasto, San Salvo, Cupello, Casalbordino, Fresagrandinaria, Lentella, Villalfonsina, Torino di Sangro e Pollutri; ADS n. 09 Val di Foro - Francavilla al Mare, Miglianico, Ripa Teatina, Ari, S. Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna; ADS n. 13 Marrucino - Guardiagrele, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, Filetto, Orsogna, Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri, S. Martino sulla Marrucina, Casalincontrada. Le candidature devono essere presentate utilizzando il Modello “B”, allegando i documenti attestanti i requisiti posseduti e dovranno essere inviate secondo le modalità previste entro il 30 aprile 2024, salvo eventuali proroghe”.