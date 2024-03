"Atessa è uno stabilimento cruciale per Stellantis": l'ad Tavares scrive al presidente Marsilio

Una lettera inviata dall'ad di Stellantis Carlos Tavares in risposta alle rassicurazioni richiestre dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio è stata ricevuta da quest'ultimo nella giornata di oggi 1 marzo.

Queste il contenuto della lettera di Tavares:

"Atessa è uno stabilimento cruciale per Stellantis: non solo, infatti, produce veicoli commerciali che rappresentano 5 marchi di Stellantis, ma lo fa con un ottimo livello di costi e di qualità. Per questi risultati ho ringraziato durante la mia visita tutte le donne e gli uomini che lavorano nello stabilimento, creando ricchezza e benessere cruciali per la Regione e per l’Italia, considerando che l’85% dei furgoni ivi prodotti sono esportati.

Per questo motivo, Atessa rimarrà uno stabilimento centrale nelle strategie di Stellantis, e in particolare per la strategia ProOne, con cui intendiamo raggiungere la leadership globale nei veicoli commerciali con i nostri 6 brand iconici.

Per raggiungere questi obiettivi, lo stabilimento di Atessa ha bisogno di mantenere e migliorare la propria posizione competitiva; il miglioramento delle condizioni infrastrutturali e l’efficientamento energetico costituiscono per il futuro dei capisaldi della sua aumentata competitività.

Apprendo quindi con interesse le varie iniziative che la Regione da Lei guidata intende realizzare sul piano infrastrutturale, e di questo La ringrazio; siamo anche coscienti degli interventi che la Regione ha negli anni attuato a supporto delle nostre iniziative, attraverso gli strumenti della Programmazione Regionale, gli Accordi di Innovazione ed i Contratti di Sviluppo.

Ricordo altresì che un importante Contratto di Sviluppo, relativo all’efficientamento energetico della verniciatura dello Stabilimento, è stato da noi sottomesso con il pieno supporto della Regione a Dicembre 2022, ha concluso la sua fase istruttoria ad Ottobre 2023, ed è ancora in attesa dell’approvazione da parte del Board di Invitalia. Lo snellimento delle pratiche autorizzative dovrebbe, a nostro avviso, essere parte integrante del processo comune di miglioramento competitivo del settore in Italia, come da premesse del Tavolo Sviluppo Automotive, a cui la Sua Regione partecipa attivamente.

Nel ringraziarLa ancora per il supporto, mi auguro che il proficuo rapporto con la Regione Abruzzo possa proseguire negli anni a venire, nell’interesse dei nostri lavoratori di Atessa, e Le invio i miei migliori saluti".