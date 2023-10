Per azienda del settore metalmeccanico, il Centro per l'impiego di Chieti cerca un addetto alla contabilità.

La risorsa dovrà occuparsi di tenuta delle scritture contabili, annotazione delle operazioni, compilazione e archiviazione della documentazione, esecuzione di calcoli e di operazioni di verifica.

É indispensabile il possesso del diploma di ragioneria o della laurea in Economia, padronanza del pacchetto Office, conoscenza della lingua inglese livello B2, il possesso della patente B e un'esperienza professionale di almeno due anni.

Il rapporto di lavoro sarà valutato in base alle competenze e all'esperienza del candidato. L'orario di lavoro è dalle 8 alle 17.

Per candidarsi, inviare il curriculum, preferibilmente in formato word o pdf, all'indirizzo ido.chieti@regione.abruzzo.it, specificando nell’oggetto per quale posizione ci si vuole candidare (addetto contabilità).