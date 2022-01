Violava le prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali: arrestato dai carabinieri di Vasto

Avrebbe dovuto seguire un programma di reinserimento sociale affiancato da alcuni operatori, con una serie di autorizzazioni a spostarsi sul territorio delle regioni Abruzzo e Molise, ma dopo l'ennesima violazione per lui si sono riaperte le porte del carcere.

Un 32enne di origini albanesi e da tempo in Italia, già sottoposto in regime di affidamento in prova al servizio sociale presso una comunità di Vasto, è stato arrestato dai carabinieri.

L'uomo stava beneficiando della misura alternativa a seguito di una condanna comminata da diverse Procure della Repubblica attraverso il sistema del cumulo definitivo di pene di 7 anni e 4 mesi e per rapina in gioielleria a Brindisi nel 2017 e altri reati contro la persona e contro il patrimonio.

L'arrestato verrà trasferito nella casa circondariale di Lanciano.