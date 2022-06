Confcommercio Chieti piange il direttore D'Alessandro: i funerali a Sant'Agostino

È morto all’età di 75 anni il dottor Vincenzo D’Alessandro, già direttore della Confcommercio Chieti. D’Alessandro si è spento ieri all’hospice di Torrevecchia Teatina. Lascia la figlia Michela, il genero, le nipoti, la sorella e il cognato.

Pioniere dell’attività sindacale, sempre vicino e attento alle esigenze dei commercianti, D’Alessandro ha contribuito in maniera decisiva alla crescita e allo sviluppo della Confcommercio Chieti.

Oggi la presidente Marisa Tiberio, il consiglio direttivo e tutti i dipendenti di Confcommercio “non possono far altro che stringersi al dolore della famiglia e dei suoi cari per la scomparsa del caro dott. Vincenzo D'Alessandro e ricordare gli anni del suo prezioso impegno come direttore di Confcommercio. Il tempo non cancellerà il suo impegno, il suo spessore e il suo contributo!” scrive la Confcommercio Chieti.

I funerali di Vincenzo D’Alessandro si svolgeranno domani, mercoledì 29 giugno, alle ore 10 nella parrocchia di Sant’Agostino a Chieti.