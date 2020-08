Uomo muore schiacciato tra il trattore e i rami d'ulivo, tragedia a San Vito Chietino

Un uomo è morto nelle campagne di San Vito Chietino questa mattina, venerdì 14 agosto, all'alba.

L'incidente agricolo si è verificato intorno alle ore 6:30 in località Quercia del Corvo e la vittima è un uomo di 49 anni.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, come riferisce Ansa Abruzzo, il 49enne è rimasto improvvisamente rimasto compresso tra alcuni enormi rami di ulivo e i comandi del trattore cingolato mentre stava pulendo l'erba in un terreno vicino a casa sua.

A lanciare l'allarme è stata la moglie e sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che però hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, diretti dal luogotenente Carmine Severo, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.