Trovato senza vita in casa a 16 anni nel Teramano, aperto un fascicolo

È stato trovato senza vita, a 16 anni, nella sua casa di Campo a Mare, frazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Per questo, la pm del tribunale di Teramo Francesca Zani ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte del giovanissimo.

Come ricostruisce l'agenzia Lapresse, il 16enne, originario dell'Est Europa, è morto strangolato con una cintura. Sul caso indagano i carabinieri di Teramo, che hanno controllato la stanza del ragazzo: non ci sarebbe alcun biglietto di addio ai familiari. Sul corpo del minore, non risulterebbe alcun segno di violenza.

Al momento, è stata smentita dagli inquirenti l'ipotesi che il giovane possa essere stato vittima di un violento gioco online, anche se non sono stati ancora esaminati i suoi computer e il telefonino: tutti i dispositivi sono stati sequestrati dai militari dell'Arma.

A trovare senza vita il giovane, ieri, prima della mezzanotte, è stato il fratello 12enne. La salma è stata trasferita all'ospedale Mazzini di Teramo per un eventuale esame autoptico.