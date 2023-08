Statale Piceno - Aprutina ancora chiusa dopo due mesi: scatta la protesta di 15 sindaci

La Statale 81 Guardiagrele-Casoli è chiusa da quasi due mesi per uno smottamento, con gravi disagi per chi deve raggiungere le aree interne del circondario e ora i sindaci hanno indetto una manifestazione per porre l'attenzione sulla viabilità delle zone interne e risolvere il problema.

Lunedì 7 agosto alle 9 pressoo l'incrocio tra la ss81, la sp95 Casoli-Fara San Martino e la provinciale Casoli-Ascigno (zona comando vigili del fuoco di Casoli) almeno 15 sindaci in fascia tricolore protesteranno insieme ai cittadini. L'invito arriva dai primi cittadini di Altino, Casoli, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Fara San Martino, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Palena, Palombaro, Roccascalegna, Taranta Peligna e Torricella Peligna

"La situazione della viabilità delle zone interne - dichiarano - sembra un tema ormai dimenticato da tutti, oltre 27.000 abruzzesi escono sempre più dal radar dei servizi primari, persino per quelli essenziali. Vale non solo per le strade, ma per la sanità, per la banda larga, per ogni tipo di accesso a istruzione, formazione e assistenza, penalizzando inoltre l'unica forma di economia complementare a quella industriale, cioè il turismo e i servizi connessi nelle rinomate aree protette. È ora di ascoltare questo pezzo di provincia fornendo loro una nuova progettualità".