Spintona e inveisce contro i poliziotti: 44enne arrestato a Lanciano

Arresto nella notte a Lanciano per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In manette è finito un 44enne che ha aggredito i poliziotti, intervenuti in centro storico per una lite in famiglia.

Alcuni residenti, nel corso della notte, hanno chiamato il 113 disturbati dalle urla e dagli schiamazzi provenienti da un'abitazione. All'arrivo della volante del commissariato, l'uomo si è scagliato anche contro gli agenti, spintonandoli e rivolgendo loro minacce e parole offensive.

Per il 44enne è, quindi, scattato l'arresto. Nell'udienza di convalida, questa mattina in tribunale a Lanciano, il giudice ha disposto i domiciliari per l'uomo, già noto alle forze dell'ordine.