Rubano il bancomat a una pensionata e fanno acquisti: denunciate due persone a Casalbordino

Sono stati denunciati nella mattinata di ieri 11 giugno dai carabinieri di Casalbordino, dopo le indagini scaturita dalla denuncia-querela da parte di una pensionata del luogo, di 73 anni, che nel mese scorso era stata vittima di furto del proprio portafoglio.

L’obiettivo dei militari è stato quello di ricercare e rinvenire la “merce” acquistata indebitamente dai due tramite l’utilizzo della carta bancomat intestata alla donna. Dalla ricostruzione dei fatti i carabinieri hanno identificato i due presunti autori del furto: un uomo di 34 anni e una donna di 62, entrambi domiciliati nel comune di Casalbordino.

Nella stessa giornata del furto, i due, dopo aver rubato il portafoglio alla pensionata, si sarebbero diretti presso il primo sportello bancomat di Vasto disponibile e avvrebbero iniziato a prelevare denaro contante per una somma complessiva di 500 euro, facendo due operazioni distinte. Di seguito, avrebbero iniziato a fare “shopping”, utilizzando indebitamente la stessa carta bancomat e acquistato in un noto negozio del luogo, due telefoni cellulari di marca Samsung, un modello A13 e un modello A14, del valore complessivo di 465 euro. Non contenti, si sarebbero poi diretti ai tabacchini del luogo: nel primo, avrebbero acquistato sigarette per un ammontare di 352 euro, mentre nel secondo, dei gratta e vinci per un valore complessivo di 52 euro. In una sola giornata quindi avrebero speso ben 1369 euro.

I carabinieri hanno proceduto all’ordine di esecuzione dei decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla procura di Vasto nei confronti di due soggetti.

Le operazioni di ieri, sono state compiute nell’abitazione dei soggetti e hanno permesso di rinvenire e sequestrare entrambi i telefoni acquistati con la carta bancomat della signora pensionata.

Ora la coppia dovrà rispondere in concorso del reato di furto e indebito utilizzo di mezzi di pagamento.