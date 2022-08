Rischiano di annegare nel mare di Punta Aderci: tre turisti salvati dalla guardia costiera

Tre turisti hanno rischiato di annegare oggi pomeriggio nel mare di Punta Aderci. Due ragazze di 24 anni e un ragazzo di 21 sono stati salvati dagli uomini della guardia costiera, con il supporto degli operatori del servizio di salvamento.

I giovani, due di Rimini e una di Bergamo, stavano facendo il bagno, nel tratto vicino al trabocco, nonostante il mare agitato. A notare i tre giovani in difficoltà è stata una donna che ha allertato la Capitaneria di porto di Vasto.

L?intervento di salvataggio, reso più difficile dal mare mosso, è stato effettuato dalla guardia costiera di Vasto e dalla squadra nautica della Compagnia del Mare-Lifeguard. Un ragazzo è stato riportato a riva dalla moto d'acqua, mentre una delle ragazze è stata raggiunta a nuoto dal personale del Circomare. L'altra ragazza, che era riuscita ad aggrapparsi ai piloni del trabocco, è stata agganciata ad una fune e tirata su fino alla trave dell'antica macchina da pesca.

Tutti e tre sono stati visitati dagli operatori sanitari del 118 e giudicati in buone condizioni. Solo una ragazza è stata trasportata in ospedale a Vasto per via delle contusioni riportate.