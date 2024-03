Passeggero ubriaco e molesto sul volo Paphos-Parigi, aereo costretto ad atterrare nell'aeroporto d'Abruzzo

Un aereo partito da Paphos in Grecia e diretto al Beauvais di Parigi ha eseguito un atterraggio di emergenza nell'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di giovedì 28 marzo.

Come riporta l'Ansa, l'atterraggio c'è stato intorno alle ore 8:30.

A bordo del volo un passeggero, ubriaco che avrebbe iniziato a dare in escandescenza e per questa ragione il comandante ha preferito atterrare nello scalo "Pasquale Liberi" dove il passeggero è stato preso in consegna dalla polizia di frontiera per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato in pronto soccorso. L'aereo poco dopo è decollato per la capitale francese.