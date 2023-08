Notte rosa a Vasto marina, durante i festeggiamenti in tre finiscono al pronto soccorso

Una Notte rosa che ha riscosso un enorme successo quella che si è tenuta tra l'8 e il 9 agosto a Vasto marina.

Un tripudio di colore rosa che ha entusiasmato le tante persone, tra turisti e vastesi, che hanno ballato e cantato fino alle prime ore del mattino.

In migliaia si sono riversati su lungomare Cordella per prendere parte alle varie iniziative che hanno fatto divertire adulti e bambini, e fortunatamente il bilancio della cronaca della notte più rosa dell'anno non ha riportato episodi particolarmente gravi.

Gli operatori sanitari del 118, tuttavia, hanno assistito tre persone giunte al pronto soccorso: in due accusavano un'intossicazione alcolica, mentre la terza ha dovuto farsi curare per un pugno ricevuto in pieno volto.

Tutto sommato un bilancio di sicuro meno negativo dello scorso anno, quando nelle prime ore del 9 agosto 2022 un incidente stradale sulla statale 16, a Petacciato Marina (Campobasso), provocò la morte di due persone.

Su una delle due auto coinvolte nell'incidente viaggiavano dei giovani che tornavano in Molise dopo aver festeggiato la Notte rosa a Vasto: a perdere la vita sono stati uno dei ragazzi e un operaio che viaggiava sull'altro veicolo.