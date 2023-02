Cultura in lutto a Francavilla al Mare: è morto il professor Umberto Russo

Cultura in lutto a Francavilla al Mare per la scomparsa, a 94 anni, del professor Umberto Russo, che ha formato intere generazioni di studenti prima come insegnante alle superiori e poi come docente all'università d'Annunzio.

“Una delle menti più illuminate della nostra comunità – lo definisce il sindaco Luisa Russo, dando notizia della sua dipartita - Ci ha lasciati oggi pomeriggio il professor Umberto Russo. L’ultima foto che ho con lui è dello scorso luglio, a casa sua quando gli ho consegnato un riconoscimento. Riposa in pace Professore”.

Umberto Russo è stato professore di intere generazioni di Francavilla, Pescara e Chieti. Nel capoluogo teatino ha insegnato per anni Storia della critica all’università d’Annunzio, riscuotendo apprezzamento per le sue lodevoli qualità di professore e di originale ricercatore presso i suoi colleghi.

Nato a Francavilla al mare il 24 maggio 1928, Russo conseguì la maturità classica nel liceo “G. B. Vico” di Chieti nel 1946, frequentò la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli studi di Roma dove si laureò discutendo la tesi su Ugo Foscolo critico con il prof. Natalino Sapegno (Letteratura italiana). Iniziò nel 1951 la sua carriera di docente nelle scuole secondarie statali. Dal 1965 al 1970 è stato assistente volontario e assistente incaricato di Letteratura italiana nella facoltà di Lettere e Filosofia della Libera università degli studi d’Annunzio di Chieti. Dal 1970 è passato dalla scuola secondaria all’università.

Membro del consiglio direttivo dell’Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza; del consiglio direttivo della Casa di Dante in Abruzzo; del consiglio regionale dell’associazione nazionale “Italia Nostra”. Membro del comitato di redazione della “Rivista abruzzese di studi storici dal fascismo alla Resistenza” e di “Misura”. È stato scio della Deputazione di storia patria negli Abruzzi, di cui ha ricoperto anche la carica di vice-presidente dal 1994 al 2011. È stato socio dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e della Società italiana di studi sul secolo XVIII.