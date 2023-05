È morto Pasquale Marano, luminare delle scienze radiologiche: aveva insegnato anche all'università d'Annunzio

È morto nella notte di domenica 30 aprile, dopo una lunga malattia, al policlinico Gemelli di Roma, Pasquale Marano, uno dei luminari italiani delle scienze radiologiche. Aveva 88 anni. I funerali si sono svolti oggi nella chiesa di San Francesco di Andria, dove era nato nel 1935. Marano, ordinario di Radiologia e radiodiagnostica all'Università Cattolica del Sacro Cuore e già direttore dell'Istituto di Radiologia al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, per due mandati consecutivi e fino al 2005 è stato preside della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica.

Come ricostruisce Adnkronos, per un periodo della sua carriera era stato anche a Chieti, come docente all'università d'Annunzio dal 1976 al 1987.

"Medico e docente instancabile, Marano ha dedicato tutta la sua vita professionale alla formazione di generazioni di medici e operatori sanitari particolarmente in una disciplina, le scienze radiologiche, in continua e tumultuosa trasformazione e innovazione - così lo ricorda il suo ateneo -. La sua lunga e proficua carriera universitaria, didattica, di ricerca e assistenziale, è stata improntata a una espressione che spesso amava ripetere: 'Sapere, saper fare e saper essere', tenendo sempre al centro l’attenzione e la dedizione per gli studenti e per i malati".

"La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e con dedizione ha servito la causa della nostra facoltà per numerosi anni, la sua figura rimane indimenticabile per tutti noi", è il messaggio del preside di Medicina e chirurgia della Cattolica, Antonio Gasbarrini.

Dopo la laurea in Medicina all'università di Bari nel 1962, Marano si era specializzato in radiologia a Milano nel 1964. Nel 1966 aveva iniziato la sua attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e il Policlinico A. Gemelli, come assistente del professor Attilio Romanini. Dal 1976 all'87 ha insegnato all'università di Chieti. Ordinario di radiodiagnostica in Cattolica dal 1987, Marano è passato alla cattedra di Radiologia nel 1990. È stato segretario nazionale del Collegio dei docenti universitari di radiologia e direttore di ''Rays'' (Radiological Journal of Radiological Sciences). Tra le sue oltre 500 pubblicazioni scientifiche, spicca il trattato in tre volumi ''Diagnostica per immagini''. È stato vincitore di numerosi premi scientifici nazionali e internazionali e della medaglia d'oro Albert Schweitzer per la medicina.