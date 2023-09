Muore per malore mentre cucina e la casa va a fuoco: tragedia in Abruzzo

Sarebbe morto per malore mentre stava cucinando, a quel punto la fiamma del fornello rimasto acceso avrebbe innescato l'incendio nell'abitazione, dove il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita.

La tragedia, come riporta l'agenzia Ansa, è avvenuta oggi, 17 settembre. A scoprirla sono stati i vigili del fuoco di Avezzano, intervenendo per un incendio in abitazione nel centro del comune di Capistrello (L'Aquila).

Una volta dentro i pompieri hanno trovato il corpo senza vita di Antonio Tonino Stati, 66 anni, residente del posto. L'uomo viveva da solo.

Secondo una prima ricostruzione il 66enne sarebbe morto per cause naturali, mentre si stava preparando. Da lì sarebbero poi partite le fiamme che hanno distrutto l'intera abitazione ed il tetto in legno.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Capistrello che hanno informato il procuratore di turno il quale ha riconsegnato la salma del defunto alla famiglia, per procedere con le esequie.