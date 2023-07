Addio a Giuseppe Valente, ex tenente della polizia municipale di Chieti

Si è spento oggi a 79 anni, nella propria abitazione in via de Pasqua, Giuseppe Valente, ex tenente della polizia municipale di Chieti. È stato anche fondatore e presidente dell'Associazione nazionale vigili in pensione.

“L'amministrazione comunale e il corpo della polizia municipale – è il messaggio sulla pagina fb ufficiale del Comune di Chieti - si stringono alla famiglia di Giuseppe Valente, già tenente della polizia municipale di Chieti e socio fondatore della sezione Anvup di Chieti, padre dell'appuntato Valentino Valente. Ai cari giungano le più sentite condoglianze per la perdita”.

Giuseppe Valente lascia i figli Antonia, Daniela e Valentino, i nipoti e altri familiari. I funerali si terranno domani, 28 luglio, alle ore 17 nella chiesa di San Francesco Caracciolo al Tricalle.