Mondo politico abruzzese in lutto: è morto Giandonato Morra

Mondo politico abruzzese in lutto per la morte di Giandonato Morra, avvenuta in ospedale a Teramo all'età di 64 anni.

Avvocato, prima consigliere comunale di Teramo, poi consigliere e assessore regionale ai trasporti durante la giunta Chiodi, attualmente Morra ricopriva l'incarico di difensore civico regionale.

Morra si è spento nella notte all’ospedale Mazzini, per l’aggravarsi di una malattia contro la quale combatteva da tempo.

Era originario di Cerignola (Foggia), viveva con la famiglia a Teramo.

"Si spegne oggi uno dei pochissimi interpreti di una politica garbata, incentrata sull’interesse di tutti, un vero testimonial dei valori più profondi del centrodestra. Oggi perdo un amico, che in questi anni ho imparato a conoscere sempre meglio e di cui ho imparato ad ascoltare i preziosi consigli, in un territorio che conosceva benissimo. La provincia di Teramo e l’Abruzzo perdono un vero politico, che da difensore civico continuava nella sua missione, sempre in aiuto dei più deboli" le parole del sindaco di Montorio al Vomano, Fabio Altitonante.

Da Chieti il consigliere di maggioranza Vincenzo Ginefra scrive di lui: "Ci ha lasciato una bella persona, un politico non valutato correttamente specie dalla sua componente ideologica. Io l’ho sempre apprezzato e mi sempre dimostrato amicizia.. Riposa in pace Giandonato Morra".

Così il segretario provinciale teramano della Lega, Jwan Costantini: "La Lega teramana è vicina alla famiglia, al partito e ai sostenitori di Giandonato Morra per la prematura scomparsa. Giandodato era un uomo leale, disponibile e pronto nello spendersi per gli altri. Oggi è una giornata triste per la politica teramana e regionale".

Questo, invece, il messaggio di cordoglio del presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri: “Mi unisco al dolore della famiglia dell'avvocato Morra. Uomo di grande valore istituzionale. Il suo ultimo incarico come difensore civico di Regione Abruzzo, che ho avuto l'onore di avallare sottoscrivendone nel 2021 l'atto di nomina, ha confermato la serietà e la preparazione sui temi giuridico-amministrativi. Solo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute lo aveva allontanato ultimamente dai palazzi del Consiglio regionale. È stato negli ultimi anni presidio di giustizia e consulenza per tutti i cittadini abruzzesi che si sono avvalsi della competenza del suo ufficio".