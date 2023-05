Lutto cittadino a Fallo per la scomparsa del carabiniere Ivan Del Re

Lutto cittadino a Fallo per la prematura scomparsa di Ivan Del Re, appuntato scelto in servizio presso il comando stazione carabinieri di Quadri. Il carabinieri è deceduto in ospedale a Chieti, dove era ricoverato. Aveva 40 anni.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 5 maggio, alle 15, nella parrocchia di San Pietro Apostolo a Civitaluparella.

Verranno esposte a mezz'asta le bandiere del Comune. Il sindaco di Fallo, con l'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta "ringraziano Ivan per il lodevole servizio svolto nella nostra comunità e si stringono commosse, in questo momento di dolore, alle famiglie Del Re, Strizzi e all'Arma dei carabinieri".

Del Re, che era anche uno sbandieratore, lascia moglie e figli.

Il cordoglio per la morte del giovane appuntato scelto è arrivato anche da fuori Abruzzo. L’associazione Sbandieratori e Musici delle Torri Metelliane scrive così: "Ivan ti ricorderemo sempre così sorridente con le bacchette e il tuo rullante, la tua passione di una vita… il presidente, il consiglio direttivo e tutta l’associazione si stringe al dolore della famiglia. Continuerai a rullare fin lassù i tempi delle Torri Metelliane. Rip".