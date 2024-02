Lutto per Garzelli, già portiere e direttore generale del Chieti calcio: si è spenta improvvisamente la moglie Antonella

Grave lutto per Claudio Garzelli, già direttore generale del Chieti calcio, dove arrivò giovanissimo portiere. Oggi è venuta improvvisamente a mancare, a 71 anni, la moglie Antonella. La coppia, che era sposata da 53 anni, ha una figlia, Selvaggia, responsabile del settore marketing dell'Udinese calcio.

Garzelli fu uomo di punta del Chieti di Mario Mancaniello. In città arrivò nel 1970 come nuovo portiere e vestì la maglia neroverde per due stagioni e un totale di 47 presenze. Proprio a Chieti conobbe la giovanissima Antonella, all'epoca studentessa dell'istituto tecnico Galiani.

I funerali si terranno domani, alle ore 15, nella chiesa di San Rocco, a Torrevecchia Teatina.