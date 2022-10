Minacce all'assessore Troilo, Marsilio: "Ferma condanna per atti vili e codardi"

"Esprimo la mia solidarietà all'assessore Maria Ida Troilo, vittima di intimidazioni nel corso di questa settimana e la più ferma condanna per questi gesti segno di viltà e codardia. Non ci sono giustificazioni per un atto che inquina la vita politica e la serenità dell’assessore". Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Il governatore interviene sui due episodi di cronaca che vedono coinvolto l'esponente lancianese della giunta Paolini: prima l'auto vandalizzata, insieme ad altre sette macchine di media e grossa cilindrata posteggiate in via Fauro, e poi il piccione morto fatto trovare sull'uscio di casa. Le indagini della polizia vanno avanti per individuare i responsabili dei due episodi.