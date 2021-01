Arresti domiciliari in Abruzzo per il padre del dj (accoltellato) Joseph Capriati

Arresti domiciliari in Abruzzo per Pietro Capriati, il 61enne accusato di aver accoltellato suo figlio, il noto dj Joseph Capriati di 33 anni, a Caserta. Questa la decisione del gip Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito dell'udienza di convalida celebrata al carcere militare sammaritano dove il 61enne, ex vice commissario della polizia penitenziaria, si trovava ristretto da sabato.

Jospeph Capriati, che di solito vive in Spagna, era tornato nella sua Caserta per la pandemia. Qui, presso l'abitazione dei genitori, sarebbe scoppiata la lite con il padre. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il dj avrebbe sferrato un pugno al padre durante una colluttazione ed il padre ha risposto accoltellandolo. Un solo colpo che ha ferito il 33enne, il quale è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Intanto, trapela un certo ottimismo sulle condizioni di Joseph Capriati. Il dj è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed a quanto pare il quadro clinico è in miglioramento.