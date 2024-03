Si schiantano contro il guardrail, ma in auto ci sono liquori e alimenti rubati: in sei denunciati per ricettazione

Prima la razzia di liquori e prodotti alimentari in un supermercato di San Salvo, senza passare dalla cassa. Ma una volta tornati verso casa, in Molise, un piccolo incidente stradale ha fatto scoprire il bottino, nonché la mancanza di permesso di soggiorno per alcuni di loro. Così, sei cittadini georgiani sono stati denunciati per ricettazione dagli agenti della questura di Isernia.

Tutto inizia nella serata di sabato 17 febbraio quando, durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia della polizia stradale di Isernia è intervenuta per il rilievo di un incidente stradale sulla SS85, avvenuto nei pressi della rotatoria di Montaquila. Secondo quanto ricostruito, l'automobilista ha perso il controllo della macchina, finendo contro il guardrail.

Con l’uomo di origine georgiana, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droga, viaggiavano altre cinque persone, tutte sue connazionali, tra cui una donna incinta, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118. A eccezione del conducente, nessuno aveva con sé documenti per l’identificazione e, dunque, i passeggeri sono stati accompagnati negli uffici della questura per ulteriori accertamenti.

Ma, durante i rilievi del sinistro, nelle vicinanze dell’autovettura, gli agenti della stradale hanno notato una valigia contenente diversi liquori, numerosi prodotti alimentari e altro, di cui il gruppo di georgiani ha negato la proprietà. Invece, dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza situate in zona, la polizia stradale ha accertato che la valigia era stata tolta dal bagagliaio qualche minuto prima del loro arrivo. La merce è risultata essere rubata il pomeriggio stesso da un supermercato di San Salvo.

Così tutti e sei, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per ricettazione, mentre i cinque sprovvisti di documenti anche per l’omessa esibizione di documento d’identificazione. Nei confronti di due di loro, inoltre l’ufficio Immigrazione ha notificato il provvedimento di espulsione del prefetto di Isernia, con ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.