Incatenata al letto di casa: i carabinieri liberano una donna di Ortona

Scoperta choc a Ortona. Nel pomeriggio di ieri una donna di 85 anni è stata trovata incatenata al letto di un'abitazione di Ortona. L'anziana è stata liberata dai carabinieri e portata in ospedale. Un familiare della donna è stato arrestato, mentre un altro sarebbe indagato.

Sulla vicenda, anticipata dal Centro, i carabinieri di Ortona mantengono lo stretto riserbo. Non è stata ancora fissata l'udienza di convalida dell'arresto e accertamenti sono in corso per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione. Gli investigatori stanno cercando di capire, innanzitutto, da quanto tempo la donna fosse ristretta.

Sembra che l'85enne fosse legata per le caviglie ed un polso, bloccati con catene rudimentali chiuse con lucchetto. L'anziana, ancora ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita.