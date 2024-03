Maxi furto in viale Abruzzo: portati via camion, condizionatori e caldaie per 100mila euro

La squadra mobile di Chieti indaga sul colpo messo a segno con tutta probabilità da una banda specializzata di ladri. A lanciare l'allarme sono stati i dipendenti, martedì mattina. Secondo quanto ricostruito ignoti sono entrati forzando una porta laterale e sono riusciti a portare via condizionatori, caldaie e persino un camion per un totale di 100mila euro circa.

