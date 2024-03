Lunedì a Termoli i funerali di Antonio D'Acci, il macchinista eroe che ha fermato il treno prima di morire

Saranno celebrati lunedì prossimo i funerali di Antonio D'Acci, il macchinista 61enne originario di Foggia morto per un infarto mentre era alla guida del treno regionale Pescara -Sulmona.

Le esequie si terranno il Lunedì dell'Angelo alle 10,30 nella chiesa di San Francesco, a Termoli, città dove D'Acci risiedeva. In giornata la salma rientrerà dall'ospedale di Chieti, dove era stata ricomposta per permettere l’ispezione cadaverica.

Martedì scorso, prima che il suo cuore smettesse di battere, l'esperto macchinista di Trenitalia, in servizio da quasi 40 anni, è riuscito a mettere in salvo gli 87 passeggeri a bordo del regionale 4913 arrestando tempestivamente la corsa in aperta campagna, all'altezza di Brecciarola. Quando sono intervenuti i soccorritori del 118, purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

La tragedia di martedì scorso ha destato profonda commozione e rispetto nei confronti di un uomo e un professionista che, anche nel momento più drammatico, ha messo avanti la sicurezza dei suoi passeggeri prima di andarsene per sempre da questo mondo.