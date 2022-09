Maltempo, strade allagate a Francavilla al Mare e disagi: la situazione

I forti temporali che in queste ore si sono abbattuti sull’Abruzzo e in particolare sulla costa stanno provocando disagi e criticità a Francavilla al Mare. Diversi i sottopassaggi interdetti al traffico e le strade allagate, specialmente nella zona nord, in contrada Pretaro, ma anche in altre zone i tombini parzialmente ostruiti hanno contribuito ad aumentare i disagi per automobilisti e pedoni.

La sindaca Luisa Russo, sul posto con la polizia municipale e la protezione civile, commenta così: “C’è stata una pioggia importante, si registrano criticità in alcuni sottopassi che sono stati transennati dal Comune, nonostante questo - denuncia - ho visto alcune auto transitare. Criticità in via di risoluzione anche lungo la Nazionale Adriatica Nord. Raccomando a tutti la massima prudenza”.

Problemi legati agli allagamenti sono stati riscontrati anche in via Trigno, viale Maiella, nonché nella vicina piazza Sant’Alfonso.

Le previsioni meteo indicano ancora probabili rovesci, anche intensi, tra Chieti, Francavilla e Ortona nel corso del pomeriggio; un miglioramento è previsto in serata.