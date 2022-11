Individuate 34 ragazze straniere impiegate come entraineuse in locali notturni, 3 attività sospese e multe per 18mila euro

Controlli da parte della questura di Chieti allo scopo di rilevare e contrastare il fenomeno dell'impiego lavorativo illecito e lo sfruttamento del lavoro posto in essere nei confronti di immigrati presenti in Italia o condotti nel territorio nazionale a tale scopo.

Particolare attenzione è stata rivolta allo sfruttamento sessuale, alla frode previdenziale, all'accattonaggio forzato e ad altre forme di lavoro illegale.

Nello specifico, sono stati effettuati controlli nei confronti di alcuni locali notturni della provincia di Chieti.

A coordinare l'attività è stata la squadra mobile con la partecipazione anche di personale dell'ufficio Immigrazione, della divisione di polizia amministrativa, dei commissariati di Vasto e Lanciano e con la collaborazione di personale appartenente all'ispettorato del Lavoro di Chieti per i profili di specifica competenza. In totale sono stati controllati 4 locali notturni e una struttura ricettiva di altro genere. All'interno dei locali sono state individuate 34 donne straniere, prevalentemente dell'est europeo, impiegate quali entraineuse ovvero ragazze ingaggiate allo scopo di intrattenere i clienti e indurli a bere. Sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 18.300 euro dato che sarebbe stato riscontrato l'impiego di personale non in regola con le vigenti normative in materia di lavoro che ha anche portato alla sospensione temporanea di 3 delle attività controllate. Nel complesso, tra lavoratori e clienti, sono state identificate 73 persone e una di queste è stata deferita in stato di libertà perché, nonostante fosse sottoposto a una misura alternativa alla detenzione con obbligo di permanenza in casa, è stato trovato, in orario notturno, all'interno di uno dei night controllati.