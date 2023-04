Vigile del fuoco si sente male durante un'escursione in montagna nel Teramano e muore, il corpo recuperato dai colleghi

Un vigile del fuoco, Domenico Ferracatena, 59 anni, di Campli, in provincia di Teramo, è morto oggi, nel giorno di Pasquetta.

Il 59enne, fuori servizio, stava facendo un'escursione in montagna in località Castel Manfrino di Macchia del Sole, frazione di Valle Castellana, nel Teramano, quando si è improvvisamente sentito male, come riferisce l'agenzia LaPresse.

Purtroppo poco dopo è sopraggiunto il decesso.