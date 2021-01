Discarica abusiva a Santa Barbara: multati i trasgressori

Individuato e multato uno dei responsabili della discarica abusiva segnalata ieri in via Marcantonio a Santa Barbara, dove erano stati rinvenuti scarti di maiale, mobili, mattonelle e altri rifiuti.

"Dall'analisi del contenuto dei sacchi abbandonati sulla via è stato possibile risalire al responsabile di uno degli abbandoni di rifiuti sul territorio della città” spiegano il sindaco di Chieti, Diego Ferrara e l'assessore all'Ambiente, Chiara Zappalorto dando atto al lavoro della polizia municipale, delle guardie ambientali e alle segnalazioni dei cittadini.

Il lavoro di monitoraggio e tutela del decoro cittadino sul territorio prosegue. “I mezzi per stare in regola ci sono – concludono sindaco e assessore - ora serve tanta collaborazione e buona volontà, insieme alla consapevolezza che Chieti è un bene comune, è la casa di tutti e come la propria casa va trattata e rispettata".