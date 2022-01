“Grano straniero classificato come italiano”, imputazione coatta per frode in commercio alla De Cecco

Il tribunale di Chieti ha respinto la richiesta di archiviazione disponendo l’imputazione coatta per frode in commercio nei confronti di presidente, direttore degli acquisti ed ex direttore del controllo qualità. L’azienda: “Abbiamo fiducia della magistratura, utilizziamo soltanto i gran migliori”