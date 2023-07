Parrucchiere abruzzese precipita e muore in montagna nell'ultimo giorno di vacanza

Precipita nel burrone e muore nel suo ultimo giorno di vacanza in montagna. E' un parrucchiere 50enne di Avezzano, Cristian Marchionni, la vittima di un incidente avvenuto in Val Badia, in Alto Adige.

A riportare il tragico incidente, avvenuto ieri, è l'Ansa Abruzzo. Il turista abruzzese sembra si trovasse sui pendii del Santa Croce, nei pressi della Grotta della neve e, durante un passaggio esposto, sarebbe precipitato per una decina di metri su un nevaio, che però non ha retto il suo peso. Marchionni sarebbe così finito nelle gelide acque sottostanti.

Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino insieme alla guardia di finanza e all'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Il medico d'urgenza ha tentato inutilmente di rianimare il 50enne sul posto.

La notizia della morte di Marchionni, che lavorava come parrucchiere ed era molto noto ad Avezzano, è stata accolta sui social con incredulità da parte di amici e clienti.