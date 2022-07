Colonie di insetti nella cucina del ristorante e cibo mal conservato: locale sottoposto a sequestro preventivo

Un ristorante sottoposto a sequestro preventivo, un bar sospeso dall’attività e oltre 70 chili di alimenti vari detenuti in cattivo stato di conservazione sequestrati penalmente e amministrativamente. Sono i risultati dei controlli in bar e ristoranti lungo le principali vie di comunicazione e nelle località turistiche in provincia di Chieti effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con il personale della Asl Lanciano Vasto Chieti.

I militari hanno riscontrato svariate irregolarità nei locali dell’impresa alimentare di ristorazione in questione. Come documentato, parte delle attrezzature, attraverso collegamenti improvvisati e potenzialmente pericolosi, erano allacciate alla rete elettrica del bar attiguo. Altri impianti tecnologici, costituenti pre-requisito per l’esercizio dell’impresa alimentare, non erano alimentati elettricamente, oltre che smontati in alcune componenti, come la cappa aspira odori e vapori, alcune colonne frigo, i punti luce del servizio igienico e la lavastoviglie, con conseguente grave pregiudizio per le buone pratiche di detersione e disinfezione delle stoviglie.

Nella cucina del ristorante, inoltre, erano presenti colonie di insetti e alcuni felini domestici. Poiché anche i locali e gli ambienti del bar versavano in pessime condizioni igienico sanitarie, il personale della Asl ne ha disposto l’immediata sospensione dell’attività. Il titolare è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vasto anche per il reato di tentata frode in commercio, per aver detenuto alimenti che, per origine, provenienza e qualità erano differenti a quanto dichiarato nei menù per la clientela.