Controlli sulla movida a Lanciano: una sola sanzione, ma non per le norme anti Covid

Controlli serrati, nella serata di ieri (sabato 24 ottobre), a Lanciano, nei locali della movida.

I controlli per verificare il rispetto delle normative anticovid sono stati disposti dal questore di Chieti Annino Gargano a seguito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di qualche giorno fa, in raccordo operativo con i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Il servizio interforze, svolto da personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, si è articolato nella zona della movida lancianese e nei principali loghi di ritrovo giovanili, compresa la ex stazione ferroviaria.

Il personale delle forze delle ordine ha sensibilizzato i giovani e gli esercenti al rispetto della normativa, riscontrando un generale adeguamento a quanto previsto dall'ultimo Dpcm e dalle ordinanze del presidente della Regione.

Sono stati controllati 15 esercizi commerciali e 72 persone.

È stata comminata una sola sanzione a un locale, non riguardante la normativa di contrasto ai contagi.

Il servizio è stato finalizzato a svolgere una concreta attività di prevenzione al fine del rispetto della normativa, attraverso una significativa visibilità delle forze dell'ordine, riscontrando la piena collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali e degli avventori.