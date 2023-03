Si è spento l'avvocato Camillo Tatozzi, per 17 anni presidente dell’Ordine di Chieti

Mondo forense in lutto per la scomparsa dell’avvocato Camillo Tatozzi, ex presidente dell'ordine degli avvocati di Chieti e attuale presidente dell'Automobile club cittadino. Tatozzi è venuto a mancare oggi all’età di 79 anni.

Negli anni settanta fondò lo studio legale omonimo attivo tutt’oggi a Francavilla al Mare. Dal 1992 al 2009 era stato il presidente dell’Ordine degli avvocati di Chieti, attualmente era alla guida dell’Automobile club di Chieti ed era grande l’impegno in progetti di educazione stradale nelle scuole del territorio.

Un cordoglio unanime, quello manifestato dal mondo forense locale e non solo dopo la notizia della sua morte.

“Ha accompagnato sin dall’inizio la mia carriera di avvocato” ricorda il sindaco di Francavilla al Mare Luisa Russo, tra i primi a dare la notizia ella scomparsa del legale.

“Le sue doti umane e professionali, l'impegno costante profuso nell'interesse dell'Avvocatura Abruzzese e Nazionale resteranno un indelebile ricordo e perpetuo insegnamento per tutti noi che abbiamo avuto l' onore di conoscerlo e frequentare” il messaggio del consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Lanciano e del Foro Frentano.

Anche gli avvocati del Foro di Vasto partecipano al dolore della famiglia ricordando “le prestigiose qualità umane e professionali e l'appassionato impegno in favore della classe forense” dell’avvocato Tatozzi. Mentre l’Associazione Difensori d'Ufficio di Chieti “esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'avvocato e ne ricorda le straordinarie doti umane e professionali, profuse con instancabile dedizione al servizio dell'Avvocatura Abruzzese e Nazionale”.

L’Automobile club Chieti, con i suoi consiglieri e revisori, il direttore unitamente a tutte le delegazioni Aci provinciali, "partecipa con profondo e sentito cordoglio al lutto della famiglia per la scomparsa del caro presidente Camillo Tatozzi, da ventidue anni guida dell’ente, attuale membro del consiglio generale dell’Aci nazionale. Il mondo Aci perde una figura di alto profilo professionale in tutti campi, esempio di grande correttezza, sempre cordiale e disponibile verso tutti".

Tatozzi era anche vicepresidente del tribunale federale e giudice sportivo nazionale."Lo sport automobilistico perde una figura dall'alto profilo professionale e sportivo, cordialità, disponibilità e simpatia le sue doti più spiccate, sempre unite ad una precisa cognizione del servizio nello sport" scrive in una nota la delegazione regionale Abruzzo di Aci sport.

Camillo Tatozzi lascia i figli Goffredo e Luigia, entrambi avvocati - il primo è il presidente del Consiglio dell'Ordine di Chieti - e la moglie Maria Pia De Toma. Sentite condoglianze da parte della redazione di ChietiToday.