Fiamme sotto controllo, danni alle abitazioni e un'officina bruciata: il bilancio dell'ennesima domenica di fuoco[FOTO e VIDEO]

È stato finalmente contenuto il vasto rogo che dall'ora di pranzo, intorno alle ore 13, ha tenuto col fiato sospeso le contrade a ovest di Lanciano. La situazione al momento è sotto controllo.

Anche grazie all’ausilio dei due canadair inviati sul posto dalla prefettura di Chieti, con l’immenso lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile, le fiamme sono state contenute.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Una prima stima parla di danni ad alcune abitazioni e attività commerciali, un’officina è andata bruciata. In cenere anche numerose coltivazioni.

Un centinaio di persone ha abbandonato per precauzione le abitazioni: il Comune li accoglierà nel palazzetto dello sport.

Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, una quarantina gli uomini provenienti dal comando provinciale di Chieti e da tutti i distaccamenti della provincia, insieme a un elicottero e a due Canadair che si riforniscono di acqua alla Marina di San Vito Chietino; all'opera anche la polizia di Stato, con il dirigente delle volanti della questura di Chieti, Antonello Fratamico, a coordinare tre volanti di Chieti e due di Lanciano nelle operazioni di sgombero delle case, e i carabinieri forestale.

A tracciare il bilancio il sindaco Mario Pupillo che, oltre a lodare lo straordinario lavoro dei vigili del fuoco, già provati dai numerosi incendi che nelle ultime settimane hanno devastato la provincia, ha ringraziato i residenti per la collaborazione e la solidarietà anche in momenti comprensibilmente molto concitati.

Questa domenica è stata l’ennesima giornata di paura e preoccupazione in Abruzzo, con il fuoco, divampato per cause da accertare, che nel giro di poco si è diffuso alimentato dal vento e dalle alte temperature