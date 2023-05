Furti d'auto nelle località adriatiche, compresa Francavilla al Mare: arrestati i ladri d'auto in trasferta

Avrebbero colpito anche a Francavilla al Mare i cinque uomini di Cerignola (Foggia) arrestati dai carabinieri a seguito di un'indagine condotta dai militari di Numana (Ancona), denominata "Usita 762". Come ricostruisce Ancona Today, sono accusati di furti di auto messi a segno in cinque regioni del centro e sud Italia: Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia.

Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Foggia, in esecuzione di una misura cautelare richiesta dalla procura di Ancona ed emessa dal gip del tribunale del capoluogo marchigiano, per concorso in furto continuato e aggravato.

In particolare, ai cinque vengono contestati 38 episodi, avvenuti tra luglio e ottobre 2021, cinque dei quali a Francavilla al Mare, sei ad Ancona, tre a Numana, quattro a Falconara Marittima, tre a Porto Recanati (Macerata), otto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare (entrambe in provincia di Ascoli Piceno) e altri nelle province di Campobasso, Latina, Bari e a Bisceglie (Barletta Andria Trani).

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori gli indagati, organizzati in ''batterie'' di due o quattro persone, avrebbero messo a segno i furti sempre con la stessa modalità, partendo di notte e rientrando all'alba dopo i furti d'auto.

Dopo aver forzato le portiere, sarebbero riusciti a eludere i sistemi elettronici di protezione dei veicoli con la rimozione e la sostituzione delle centraline elettroniche, avvalendosi di apparecchiature per la programmazione di chiavi vergini o per la cancellazione delle codifiche degli immobilizzatori.

Dopodiché, avrebbero destinato le auto rubate a essere smontate e fatte a pezzi per alimentare il mercato dei ricambi dei veicoli. Le località più colpite sono state quelle più facilmente raggiungibili dalla rete autostradale, lungo la fascia adriatica.