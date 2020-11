Zona rossa in Abruzzo: Marsilio ha firmato l'ordinanza

È arrivata in serata la firma del governatore Marco Marsilio al decreto che introduce in Abruzzo le misure previste dall'articolo 3 del Dpcm del 3 novembre scorso per il contenimento dei contagi da coronavirus. In altre parole: da mercoledì 18 novembre l'Abruzzo diventa 'zona rossa'.

Le misure più restrittive previste saranno in vigore per circa due settimane, fino al 3 dicembre, in linea con quanto stabilito dal Governo e senza integrazioni ulteriori.

Per quanto riguarda la scuola, infatti, è confermata la didattica in presenza all'infanzia, primaria e nelle prime medie e la didattica a distanza per tutte le altre classi, come accade nelle restanti zone rosse d'Italia.

Per uscire di casa servirà di nuovo l'autocertificazione e sarà consentito farlo soltanto per motivi di lavoro, salute e necessità.

Chiusi gli esercizi commerciali ad eccezione di supermercati, alimentari, edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri; chiusi i centri estetici. Chiusi bar e ristoranti, ma l'asporto è consentito fino alle 22 e per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive ad eccezione di quelle di interesse nazionale riconosciute dal Coni e dal Cip, chiusi i centri sportivi. Si può svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione.

Ordinanza n. 102

