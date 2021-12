Lo zampognaro teatino Rapposelli: una storia di passione per la musica

Pur non sentendo la musica (dato che non sente), suona la zampogna in modo impeccabile. Lo zampognaro Settimio Rapposelli di Chieti sarà intervistato oggi 27 dicembre nella trasmissione "Tg Smile il sorriso dell'informazione", condotto da Monica Campoli, che andrà in onda alle 21,15 su LaQ TV Abruzzo - canale 73 del digitale terrestre o in diretta streaming su questo link.

Settimio parlerà del suo amore e della sua passione per la zampogna, de farà ascoltare dei brani con diversi tipi di strumenti, da quella più piccola a quella di 50 litri.