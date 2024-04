Wwf presenta “Oasi in festa”: gli appuntamenti in Abruzzo

Anche quest’anno tornano le giornate dedicate al grande evento “Oasi in festa” organizzato dal Wwf. La manifestazione è stata rinnovata e arricchita: gli eventi saranno in totale 110 in tutta Italia e si svolgeranno in 5 settimane, dal 25 aprile al 26 maggio.

Un vero e proprio “mese” da vivere nelle oasi del Wwf sparse da nord a sud della penisola. Saranno visitabili luoghi che apriranno anche in via esclusiva, tutti luoghi di difesa e promozione del valore natura in cui scoprire la storia delle specie simbolo come lontra, cervo sardo, orso bruno marsicano, salvate grazie allo sforzo collettivo avviato dal Wwf da oltre 50 anni, e gli innumerevoli servizi che forniscono al nostro benessere e alla nostra salute.

Si potrà fare un ‘bagno’ di foresta (forest bathing) tra gli abeti alpini, una passeggiata al tramonto sulle saline costiere, scoprire animali affascinanti grazie alla guida di esperti. Sono tante le esperienze da vivere grazie alle aperture straordinarie organizzate nelle 100 oasi sparse in tutta Italia tra boschi, laghi, coste selvagge, praterie fiorite, fiumi, vallate e montagne.

E poiché la difesa della biodiversità non si ferma mai, il Wwf, nel corso del mese oasi, lancerà una raccolta fondi straordinaria per proteggere la popolazione di una specie simbolo e unica nel mondo, l’orso bruno marsicano, di cui rimangono appena 50-60 individui nel centro Italia.

Gli appuntamenti in Abruzzo

Anche nella nostra regione ci saranno degli imperdibili appuntamenti con le oasi Wwf. Nel Chietino, all’oasi lago di Serranella, sabato 18 si potranno conoscere da vicino le farfalle dell’oasi, mentre altre giornate sono dedicate all’Earth day (21 aprile, con la realizzazione di cialde per la semina) e alla conoscenza degli anfibi (28 aprile).

In aggiunta nell’oasi Gole del Sagittario, (Anversa, Aq) sabato 11 maggio una giornata dedicata all’immersione forestale e al respiro della natura (e al nostro) con una sessione di pratica Yoga rivolta al respiro, mentre domenica 19 maggio in occasione della giornata degli impollinatori si entrerà nel mondo affascinante delle api grazie ad un esperto apicoltore.

A questo link è possibile scoprire il programma delle giornate delle oasi in festa in tutta Italia: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/mese-delle-oasi-2024/