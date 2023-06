Otto località della costa teatina premiate con le Vele di Legambiente e Touring Club

È Rocca San Giovanni, con l'attribuzione di ben 4 vele, a guidare la classifica delle località abruzzesi premiate dalla guida annuale "Il mare più bello", l'analisi sulla qualità delle coste dei mari e laghi italiani realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano.

“Ne siamo orgogliosi, poiché la guida passa in rassegna oltre 400 Comuni costieri italiani, premiando con il massimo riconoscimento quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili – commenta il Comune roccolesee - Aver ottenuto quattro vele quest'anno non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per la conquista del massimo riconoscimento in futuro, continuando a lavorare per mantenere i risultati raggiunti e puntare più in alto. La tutela del territorio nei suoi molteplici aspetti e la progettualità del suo sviluppo, che sia sostenibile, un concetto ormai cardine dal quale non si può prescindere, non sono più concetti antitetici, ma il segno che si può progredire senza impatti ambientali negativi”.

In Abruzzo oltre a Rocca San Giovanni, ha ottenuto 4 vele la costa del Cerrano a Pineto e Silvi Marina, ben 5 il lago di Scanno (L'Aquila) che fa il suo ingresso in classifica tra le eccellenze.

Per il Chietino, inoltre, 3 vele sono state assegnate a Fossacesia, Ortona, San Salvo, San Vito Chietino, Torino di Sangro e Vasto (ma anche a Giulianova, Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Tortoreto per il litorale teramano); 2 vele a Casalbordino (e anche a Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara e Alba Adriatica.

Le Vele di Legambiente e Touring Club si aggiungono alle 14 Bandiere blu assegnate dalla Fee Italia.