Una mostra per ricordare il comandante Valentino Di Bartolomeo a un anno dalla scomparsa

È passato un anno dalla scomparsa del commissario Valentino Di Bartolomeo, ex capo della polizia penitenziaria di Chieti, deceduto all’età di 65 anni a causa del Covid il 16 gennaio del 2021. Domenica prossima al Centro di produzione culturale Tricalle Sistema cultura (ex Tempietto del Tricalle) l’associazione Voci di dentro lo ricorderà con una mostra dal titolo “il fai da te carcerario”.

I pacchetti di sigarette vuoti sono diventati dei portacenere o delle mensole, a scatoletta di tonno bucherellata è trasformata in una grattugi, lo sgabello rovesciato e rivestito all’interno con fogli di alluminio che diventa un forno per cucinare torte e pizze: queste ed altre le preziose testimonianze del fai da te carcerario raccolte negli anni da Valentino Di Bartolomeo.

Saranno in mostra a Chieti , assieme alle foto della Camera Penale di Pisa “Come sabbia sotto il tappeto”, domenica 16 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

L’iniziativa è a cura di Voci di dentro che intende mostrare un altro aspetto della vita all’interno delle carceri: come i detenuti vivono e convivono con lo spazio e con le cose, e come trasformano, re-inventando, le poche cose di cui possono disporre.

Nel corso della giornata saranno anche presentate altre attività dell’associazione: il progetto “#Piazzabbracci” (finanziato dalla Regione Abruzzo) che prevede incontri con le scuole e sportelli itineranti contro gli effetti psicologici causati dalla pandemia e il progetto “Voci di dentro-Voci di fuori” (finanziato dalla Tavola Valdese) per la costruzione di una compagnia teatrale composta da detenuti, ex detenuti, affidati, giovani studenti ed artisti al fine di attivare processi di inclusione e reinserimento sociale.

L’evento avverrà nel rispetto delle misure anti Covid (per info: voci@vocididentro.it)