Il vaccino Novavax arriva in Abruzzo: 6.400 dosi saranno consegnate in provincia di Chieti

Sono 21.900 le dosi di vaccino Novavax che arriveranno nei prossimi giorni in Abruzzo: si tratta della prima fornitura, in base al piano di ripartizione stabilito dalla struttura commissariale nazionale. Lo comunica l’assessorato regionale alla Salute.

Il numero più alto di dosi, 6.400, sarà assegnato alla Asl Lanciano Vasto Chieti; 5 mila andranno alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, 5.300 a quella di Pescara, 5.200 alla Asl Teramo.



La data di consegna dei vaccini non è stata ancora formalizzata dalla struttura, ma dovrebbe coincidere con la fine del mese e sarà tempestivamente comunicata ai cittadini.



Per le somministrazioni (riservate alle categorie e fasce di età indicate nell’ultima circolare ministeriale), ogni Asl potrà adottare il proprio modello organizzativo. L’indicazione generale è comunque quella di procedere all’accesso libero senza prenotazione, in quanto tutte le aziende avranno a disposizione un quantitativo adeguato di Novavax.