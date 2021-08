Record nel Chietino: Torrebruna è il paese "si-vax", oltre il 90% è vaccinato

Torrebruna, 760 anime nella Valle del Sinello, arroccato a 870 metri, ha il record dei vaccinati in Abruzzo con il 90% dei cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose e l'82% secondo i dati regionali, anche la seconda.

Primato che il sindaco Cristina Lella spiega in poche parole all'Ansa. "Sin dall'inizio della pandemia con la nostra chat di whatsapp ci siamo connessi con i cittadini, sensibilizzandoli su ogni cosa. Molto sono anziani, l'attenzione andava tenuta alta, ma anche i giovani sono stati bravi. Mascherine, adeguati comportamenti,ascolto: siamo stati bravi, in totale abbiamo avuto solo 12 positivi dall'inizio. il 24 giugno di quest'anno con il contributo dell'Esercito e del 118 abbiamo anche fatto la vaccinazione di massa nella nostra palestra. Abbiamo anche aiutato le persone a effettuare le prenotazioni sulle piattaforme, insomma siamo stati vicini alla cittadinanza, aiutati anche dal sindaco di Celenza sul Trigno che è qui vicino e che è un medico molto ascoltato da noi, che ha contribuito a far crescere la coscienza dei cittadini".

Il paese "si vax" racconta il sindaco ha avuto qualche vittima legata al Covid "gente molto malata ed anziana, la fortuna è stata che in fondo ci si conosce quasi tutti e si può parlare direttamente, spiegare per bene cosa bisogna fare. E lo stesso stiamo facendo ora con coloro che tornano per le vacanze da lontano, chi è fuori per lavoro o per studio e li vediamo tutti ligi alle regole, tutti bravi".