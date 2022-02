Coronavirus, in Abruzzo inizia la somministrazione della quarta dose di vaccino per le categorie fragili

Parte anche in Abruzzo la somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid alle categorie fragili. A partire da martedì (1° marzo), infatti, i circa 21mila cittadini abruzzesi individuati come soggetti fragili in base alle indicazioni della circolare ministeriale dello scorso ottobre potranno volontariamente chiedere la somministrazione della quarta dose della vaccinazione anti Covid.

L’accesso agli hub sarà libero e senza necessità di prenotazione: è sufficiente che siano trascorsi almeno 4 mesi dalla somministrazione della terza dose.