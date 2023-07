I migliori illusionisti del mondo si danno appuntamento a Chieti: dal 4 al 6 agosto torna il Theate Magic Summer

Il Theate Magic Summer, festival di magia più importante dell’estate, è pronto a tornare per la sesta edizione nel centro storico di Chieti. Questa mattina la presentazione ufficiale della manifestazione diretta dall’illusionista teatino Ottavio Belli e a cura dell’associazione La forza dei diritti, con il contributo di numerosi sponsor, che per l’estate 2023 promette “un’edizione stellare”.

Dal 4 al 6 agosto prossimi la città si animerà per tre giorni di spettacoli gratuiti di magia, illusionismo e giocoleria con la presenza di artisti internazionali, specialisti in trasformismo o in escapologia e fughe incredibili, campioni mondiali di illusionismo e i nuovi numeri di Ottavio Belli. L’evento clou, l’unico a pagamento, con parte del ricavato che verrà devoluta in beneficenza è quello in programma sabato 5 agosto all’interno dell'anfiteatro della Civitella dove I PanPers e Didi Mazzilli presenteranno il gran galà dell’illusionismo. Spettacoli per grandi e piccini a ingresso libero invece in piazza G.B. Vico e alla villa comunale dove saranno allestiti due palchi, mentre le vie del centro saranno piene di stand che proporranno i migliori street food nazionali e internazionali.

Questa mattina al Caffè Vittoria a presentare l’appuntamento c’era anche l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario a testimoniare la partecipazione della Regione Abruzzo al Theate Magic Summer. “Eventi di questa portata - ha commentato - attraggono persone da tutto l’Abruzzo e non solo, invogliano i cittadini a uscire la sera e i turisti a visitare la città. È una manifestazione nata a Chieti ma di respiro nazionale, ormai unica nel suo genere”.

Anche il vicesindaco Paolo De Cesare ha ringraziato l’associazione La forza dei diritti per l’impegno che ogni anno "ci consente di vivere questa manifestazione. L’iniziativa abbraccia e rivitalizza tutto il centro storico. Il Theate Magic Summer è un appuntamento fisso irrinunciabile che noi come amministrazione comunale intendiamo sostenere".

A illustrare i dettagli della manifestazione sono stati i componenti dell’associazione La Forza dei diritti unitamente a Ottavio Belli, impegnato all’estero, che ha inviato un presentazione video, forti delle 35mila presenze raggiunte l’anno scorso in una sera.

“Siamo arrivati alla sesta edizione dopo due anni di stop. L’anno scorso c’è stata la ripartenza, posso garantirvi che ad oggi un evento di questa portata non c’è" ha spiegato il presidente Stampone. "Da corso Marrucino alla villa comunale - ha proseguito - chiunque verrà il 4, 5 e 6 agosto a Chieti potrà assistere a uno spettacolo gratuito di magia sotto le stelle e gustare lo street food. Quanto all’evento del 5 agosto alla Civitella, ci onoreremo di portare artisti di calibro mondiale come Lea Kyle, Ernesto Planas, Andrew Basso, Luca Bono, Miguel Muñoz e ovviamente il nostro Ottavio Belli. I biglietti sono già acquistabili nelle ricevitorie/tabaccherie, su Ciaotickets, oppure all'ingresso la sera stessa dello spettacolo a prezzi popolari (15, 25 e 30 euro), con sconti del 50% per bambini e disabili”.

“Da sempre – ha aggiunto Fabiana Desiderio - abbiamo avuto l’intenzione di offrire alla città un evento per le famiglie. Da qualche che tempo abbiamo ritenuto di voler offrire un evento per tutte le famiglie, anche quelle che convivono con una disabilità. Così abbiamo voluto fortemente che questa manifestazione catalizzasse l’interesse anche sulla disabilità infantile. Vogliamo che passi il messaggio che la bellezza di manifestazioni come questa debba essere per tutti. Da qui il coinvolgimento di numerose associazioni”.

A tal fine, parte del ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per il reparto di Diabetologia pediatrica del SS. Annunziata di Chieti e a sostegno delle attività per i bambini portatori di malattie rare. A queste iniziative è legata anche una lotteria con biglietti al costo di 2,50 euro e in vendita in numerose attività commerciali della città.