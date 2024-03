Lavori sospesi e nessun cantiere nel tratto abruzzese dell'autostrada A14 per Pasqua

Cantieri sospesi nel tratto abruzzese dell'autostrada A14 nella settimana di Pasqua. Autostrade per l'Italia comunica che i lavori saranno fermi da martedì 26 marzo a martedì 2 aprile.

La decisione deriva dall'accordo di Autostrade per l’Italia con le istituzioni territoriali, sotto la supervisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di sospendere le attività nei periodi di maggiore esodo, allo scopo di agevolare i flussi di traffico e mitigare l’impatto sugli utenti.

Nello specifico, oltre alla rimozione dei cantieri per agevolare gli spostamenti per le festività pasquali, una seconda finestra è prevista "da giovedì 18 aprile a lunedì 6 maggio per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, e infine, la sospensione estiva sarà dal 31 maggio al 10 settembre".

Nel tratto che ricade in Abruzzo, informano sempre da Autostrade per l’Italia, "si sta attuando uno degli interventi più imponenti dell’intera rete nazionale in gestione ad Autostrade, che è in corso nella galleria Colle Marino Nord, compresa tra gli svincoli di Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi. L’opera ha uno sviluppo complessivo di quasi un chilometro e si sta portando avanti un intervento di rinnovo strutturale dei rivestimenti su tutto lo sviluppo longitudinale, dalla calotta all’arco rovescio. Per attuare l’intervento, curato dalla ditta Amplia, è stato previsto l’abbassamento della piattaforma stradale di circa 65 cm e la predisposizione di un sistema di impermeabilizzazione. Un piano complesso che, grazie a un investimento di oltre 35 milioni di euro, consentirà di allungare la vita utile dell’opera di altri 50 anni".